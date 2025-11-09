Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В больнице Ульяновска пройдет акция против гепатита С

Все желающие смогут бесплатно получить консультацию врача.

День открытых дверей, посвященный борьбе с гепатитом C, состоится 14 ноября в поликлинике больницы № 2 в Ульяновске. Подобные мероприятия отвечают целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Минздраве Ульяновской области.

С 08:00 до 13:00 в кабинете № 54 все желающие смогут бесплатно получить консультацию врача-инфекциониста. Опытный специалист расскажет о современных методах профилактики и лечения гепатита С и ответит на вопросы пациентов.

«Гепатит С часто называют “тихим убийцей”. Болезнь может долго протекать без симптомов, но своевременная диагностика и грамотное лечение позволяют полностью избавиться от инфекции. Не упустите возможность сделать шаг к защите своего здоровья!» — заявили в Минздраве Ульяновской области.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.