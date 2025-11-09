В больнице Ульяновска пройдет акция против гепатита С

День открытых дверей, посвященный борьбе с гепатитом C, состоится 14 ноября в поликлинике больницы № 2 в Ульяновске. Подобные мероприятия отвечают целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Минздраве Ульяновской области.
С 08:00 до 13:00 в кабинете № 54 все желающие смогут бесплатно получить консультацию врача-инфекциониста. Опытный специалист расскажет о современных методах профилактики и лечения гепатита С и ответит на вопросы пациентов.
«Гепатит С часто называют “тихим убийцей”. Болезнь может долго протекать без симптомов, но своевременная диагностика и грамотное лечение позволяют полностью избавиться от инфекции. Не упустите возможность сделать шаг к защите своего здоровья!» — заявили в Минздраве Ульяновской области.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.