В Татарстане скоро завершится «Марш Знамени Победы»

Всероссийская акция «Марш Знамени Победы», организованная в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», проходит с 5 по 11 ноября в Татарстане, сообщили в министерстве образования и науки республики.
Акция началась с торжественного митинга в Парке Победы в Казани. Мероприятие было посвящено официальной передаче Знамени Победы республике. Участниками митинга стали более 100 юнармейцев из образовательных организаций Татарстана, представители ветеранских и общественных организаций и участники специальной военной операции.
В течение недели Знамя Победы посещает школы, колледжи и патриотические центры региона, где проходят встречи с ветеранами, трудовыми династиями, участниками специальной военной операции, а также тематические уроки, экскурсии и интерактивные выставки. Акция призвана объединить поколения и напомнить молодежи о ценности мира, героизме предков и ответственности за будущее страны.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.