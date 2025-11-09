Ричмонд
Косметологической клинике в Симферополе помогли купить новое оборудование

Это позволит предпринимателям расширить перечень оказываемых услуг.

Региональная лизинговая компания Республики Крым помогла косметологической клинике в Симферополе приобрести новое оборудование по программе льготного лизинга. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.

С помощью договора с региональной лизинговой компанией клиника купила физиотерапевтический аппарат с применением магнитного поля, тулиевый лазер и радиочастотный аппарат. Льготная процентная ставка на приобретение импортной техники составила 8% годовых. Новое оборудование позволит компании значительно расширить перечень оказываемых услуг.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.