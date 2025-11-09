В межвузовском кампусе Уфы открылся Центр китайского языка и культуры

«За почти десятилетие сотрудничества с китайскими университетами заключено около сорока соглашений. В наших вузах обучаются почти 400 студентов из Поднебесной. Создание центра будет способствовать развитию инновационных технологий в образовании, а также популяризации китайского языка среди студентов и проведению мероприятий, направленных на укрепление международного диалога между нашими странами», — рассказала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева.