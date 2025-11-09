В межвузовском кампусе Уфы открылся Центр китайского языка и культуры

Центр китайского языка и культуры Уфимского университета науки и технологий открылся в межвузовском студенческом кампусе Евразийского научно-образовательного центра по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве просвещения Республики Башкортостан.
«За почти десятилетие сотрудничества с китайскими университетами заключено около сорока соглашений. В наших вузах обучаются почти 400 студентов из Поднебесной. Создание центра будет способствовать развитию инновационных технологий в образовании, а также популяризации китайского языка среди студентов и проведению мероприятий, направленных на укрепление международного диалога между нашими странами», — рассказала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева.
В центре будут проводить курсы китайского языка для детей, школьников, студентов и взрослых слушателей. На этом пространстве также будут проходить занятия по китайской каллиграфии, традиционному искусству вырезания из бумаги, росписи масок и другим видам декоративного искусства.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.