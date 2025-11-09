Новая партия челябинских троллейбусов отправится в Калининград

Машины способны пройти до 45 км на собственных батареях, что позволяет использовать их на маршрутах без развитой системы электроснабжения автотранспорта. В их салонах установлены USB-разъемы для зарядки гаджетов, системы климат-контроля, видеонаблюдения и пожаротушения. Новые машины выйдут на маршруты до конца года. Таким образом удастся обновить почти половину троллейбусного парка Калининграда.