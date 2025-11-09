Новая партия челябинских троллейбусов отправится в Калининград

Челябинский завод городского электрического транспорта поставит в Калининград очередную партию из 20 троллейбусов «СИНАРА-6254», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона. Производство такой востребованной продукции соответствует задачам нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».
Троллейбусы окрашены в зеленый цвет с черными элементами. Вместимость транспорта составляет 84 пассажира: 34 сидения + 1 место для маломобильных граждан.
Машины способны пройти до 45 км на собственных батареях, что позволяет использовать их на маршрутах без развитой системы электроснабжения автотранспорта. В их салонах установлены USB-разъемы для зарядки гаджетов, системы климат-контроля, видеонаблюдения и пожаротушения. Новые машины выйдут на маршруты до конца года. Таким образом удастся обновить почти половину троллейбусного парка Калининграда.
Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.