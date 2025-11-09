В Воронеже обсудили деятельность молодежных центров

Итоговое мероприятие «Точка», посвященное молодежной политике, состоялось 5 ноября в Воронежском концертном зале, сообщили в областном молодежном центре. Всего в программах национального проекта «Молодежь и дети» участвовали более 463 тысяч жителей региона.
На мероприятие собрались представители добровольческих движений, патриотических и творческих объединений, молодежных СМИ, а также руководители и участники молодежных инициатив.
«Сегодня в области функционируют восемь современных молодежных центров. Уверен, что возможности, которые открыты для нынешнего поколения молодых людей, несравнимы с теми, что были еще 5−10 лет назад», — отметил руководитель управления молодежной политики Воронежской области Сергей Афанасьев.
Перед началом торжественной части гости мероприятия осмотрели тематическую выставку. Участники мероприятия могли освоить навыки оказания первой помощи, ознакомиться с новыми технологиями, научиться управлять робо-собакой с помощью VR или принять участие в мастер-классе по росписи елочных игрушек.
Уточняется, что за последний год мероприятия по молодежной политике объединили более 300 тысяч жителей области. При этом к волонтерским практикам присоединились свыше 200 тысяч человек.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.