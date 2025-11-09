Электроснабжение потребителей Таганрога полностью восстановили

Электроснабжение потребителей Таганрога, которые ранее остались без света из-за локального технологического нарушения на подстанции, полностью восстановлено. Энергетики ростовского филиала оперативно устранили последствия аварии.
Отметим, что в течение чуть более часа после инцидента большая часть потребителей была запитана по резервным схемам электроснабжения.
Напомним, в воскресенье, 9 ноября, в Тагнроге произошел пожар в трансформаторной подстанции. Это привело к отключению света в нескольких районах города.
