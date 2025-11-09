Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электроснабжение потребителей Таганрога полностью восстановили

В Таганроге горожанам вернули свет после пожара в трансформаторной подстанции.

Источник: Комсомольская правда

Электроснабжение потребителей Таганрога, которые ранее остались без света из-за локального технологического нарушения на подстанции, полностью восстановлено. Энергетики ростовского филиала оперативно устранили последствия аварии.

Отметим, что в течение чуть более часа после инцидента большая часть потребителей была запитана по резервным схемам электроснабжения.

Напомним, в воскресенье, 9 ноября, в Тагнроге произошел пожар в трансформаторной подстанции. Это привело к отключению света в нескольких районах города.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!