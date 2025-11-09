Бойцы полка «Башкортостан» после отпуска отправились в зону СВО

— Наш регион всегда славился своими воинами и их ратными подвигами. Вот и сейчас наши земляки вновь показывают примеры мужества и отваги, защищая рубежи своего Отечества. Благодарю за добросовестное выполнение поставленных боевых задач, — написал Сагитов в своих соцсетях.