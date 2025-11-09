Бойцы полка «Башкортостан» после отпуска отправились в зону СВО

Сегодня, 9 ноября, бойцы полка «Башкортостан» после краткосрочного отпуска вновь отправились в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил вице-премьер регионального правительства Ирек Сагитов — он был на проводах военнослужащих в Уфе.
— Наш регион всегда славился своими воинами и их ратными подвигами. Вот и сейчас наши земляки вновь показывают примеры мужества и отваги, защищая рубежи своего Отечества. Благодарю за добросовестное выполнение поставленных боевых задач, — написал Сагитов в своих соцсетях.
