В Волгоградской области провели соревнования по управлению беспилотниками

На турнире участники показали свои навыки в гонках дронов, соревновались в сборе груза на время и проходили различные трассы в визуальном режиме. Команда Николаевского района стала победителем среди детей первого года обучения. Второе место у Старополтавского района, а третье у Палласовского. Среди ребят второго года обучения золото взяли представители Быковского района, серебро у Старополтавского, а бронза у команды Николаевского района.