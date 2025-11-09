Ричмонд
В Волгоградской области провели соревнования по управлению беспилотниками

Участники показали навыки в гонках дронов, состязались в сборе груза на время и проходили различные трассы.

Межмуниципальные соревнования «Взлет34» по управлению беспилотниками прошли в Старополтавском районе Волгоградской области среди для детей и молодежи. В число лидеров турнира, проведенного по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы», вошел Николаевский район, сообщили в администрации муниципалитета.

В состязаниях приняли участие команды из Старополтавского, Палласовского, Николаевского и Быковского районов — школьники из специализированных классов по обучению разработке, производству и эксплуатации беспилотников. Там дети осваивают программирование с помощью современного компьютерного оборудования, очков и шлемов виртуальной реальности. Также ребята сами собирают и ремонтируют дроны и учатся основам пилотирования.

На турнире участники показали свои навыки в гонках дронов, соревновались в сборе груза на время и проходили различные трассы в визуальном режиме. Команда Николаевского района стала победителем среди детей первого года обучения. Второе место у Старополтавского района, а третье у Палласовского. Среди ребят второго года обучения золото взяли представители Быковского района, серебро у Старополтавского, а бронза у команды Николаевского района.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.