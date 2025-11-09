Прощание с Павлом Никоновым пройдет 12 ноября

Никонов родился в 1930 году в Москве. С 1949 по 1956 годы он учился в Московском государственном институте им. В. И. Сурикова, где в 1956 году защитил дипломную работу «Октябрь», отмеченную серебряной медалью на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве в 1957 году и золотой медалью на Всесоюзной художественной выставке в 1958 году, что принесло автору всеобщее признание.