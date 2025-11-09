Прощание с Павлом Никоновым пройдет 12 ноября

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Прощание с советским и российским живописцем, народным художником Российской Федерации, академиком и членом Президиума РАХ Павлом Никоновым пройдет 12 ноября в Храме священномученика Антипы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской академии художеств.
Никонов скончался в субботу на 96-м году жизни.
«Двенадцатого ноября (среда), 10:30, состоится отпевание П. Ф. Никонова (1930−2025) в Храме священномученика Антипы, епископа Пергамского, на Колымажном дворе (Москва, Колымажный переулок, дом 8/4, строение 1)», — говорится в сообщении.
Никонов родился в 1930 году в Москве. С 1949 по 1956 годы он учился в Московском государственном институте им. В. И. Сурикова, где в 1956 году защитил дипломную работу «Октябрь», отмеченную серебряной медалью на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве в 1957 году и золотой медалью на Всесоюзной художественной выставке в 1958 году, что принесло автору всеобщее признание.
Персональные выставки Никонова с успехом проходили в разных городах и регионах России и за рубежом. Произведения автора находятся в собраниях крупнейших отечественных музеев, среди которых Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Курская государственная картинная галерея имени А. А. Дейнеки, Ростовский областной музей изобразительных искусств и других музеях и частных собраниях России и других стран.