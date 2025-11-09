Шестилетняя ростовчанка стала призером первенства Азии по шахматам

Шестилетняя спортсменка из Ростова-на-Дону Николь Травкина завоевала бронзу первенства Азии по шахматам среди школьников по блицу в командном зачете, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов. Благоприятная среда для развития детских талантов и самореализации создается в том числе по нацпроекту «Молодежь и дети».
XIX Первенство Азии по шахматам среди школьников прошло с 25 октября по 1 ноября в Улан-Баторе Монголии, в нем приняли участие более 650 юных шахматистов из 16 стран континента. Турнир проходил среди мальчиков и девочек до 7, 9, 11, 13 лет, а также юношей и девушек 15 и 17 лет. Спортсмены состязались в классических шахматах, рапиде и блице.
В сборную России вошел 31 россиянин, в том числе шестилетняя Николь Травкина. Юная шахматистка уже не раз занимала призовые места на крупных турнирах. Так, она недавно стала чемпионкой детского этапа Кубка России.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.