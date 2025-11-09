Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шестилетняя ростовчанка стала призером первенства Азии по шахматам

Турнир собрал более 650 юных спортсменов из 16 стран континента.

Шестилетняя спортсменка из Ростова-на-Дону Николь Травкина завоевала бронзу первенства Азии по шахматам среди школьников по блицу в командном зачете, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов. Благоприятная среда для развития детских талантов и самореализации создается в том числе по нацпроекту «Молодежь и дети».

XIX Первенство Азии по шахматам среди школьников прошло с 25 октября по 1 ноября в Улан-Баторе Монголии, в нем приняли участие более 650 юных шахматистов из 16 стран континента. Турнир проходил среди мальчиков и девочек до 7, 9, 11, 13 лет, а также юношей и девушек 15 и 17 лет. Спортсмены состязались в классических шахматах, рапиде и блице.

В сборную России вошел 31 россиянин, в том числе шестилетняя Николь Травкина. Юная шахматистка уже не раз занимала призовые места на крупных турнирах. Так, она недавно стала чемпионкой детского этапа Кубка России.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.