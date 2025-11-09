Шестилетняя ростовчанка стала призером первенства Азии по шахматам

XIX Первенство Азии по шахматам среди школьников прошло с 25 октября по 1 ноября в Улан-Баторе Монголии, в нем приняли участие более 650 юных шахматистов из 16 стран континента. Турнир проходил среди мальчиков и девочек до 7, 9, 11, 13 лет, а также юношей и девушек 15 и 17 лет. Спортсмены состязались в классических шахматах, рапиде и блице.