В библиотеке Камышина Волгоградской области детям устроили мультсеанс

Мультсеанс «Бармалей» провели 1 ноября в детском отделении камышинской Центральной городской библиотеки им. М. А. Шолохова Волгоградской области. Мероприятие провели в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в администрации городского округа Камышин.
Показ был посвящен 100-летию выхода произведения в свет. В начале мероприятия библиотекарь с помощью презентации ознакомила детей с биографией поэта Корнея Чуковского, который придумал историю про разбойника Бармалея. Сотрудник учреждения вместе с ребятами зачитывали отрывки из произведений Чуковского о Мухе-цокотухе, Айболите, Федоре, Бармалее.
Перед показом мультфильмов с детьми провели электронную викторину по темам: «Соедини героя сказки с поступком, который он совершил», «Какая тень не принадлежит герою сказки Чуковского», «Пропущенные гласные» и другим.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.