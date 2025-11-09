Ричмонд
МЧС сообщил о пожаре на территории «Беларуськалия»

МЧС сообщил о загорании на территории «Беларуськалия».

Источник: Комсомольская правда

Министерство по чрезвычайным ситуациям рассказало о пожаре на территории «Беларуськалия» в воскресенье 9 ноября. Загорание произошло на открытой площадке 1-го рудоуправления предприятия в Солигорском районе.

Спасатели на четырех единицах спецтехники, которые ликвидировали загорание, столкнулись с открытым горением двух грузовиков. Они, а также полуприцепы к ним были повреждены.

Сообщается, что при пожаре пострадавших нет. А по предварительной информации, причина произошедшего — в неисправности предпускового жидкостного нагревателя.

