В Набережных Челнах открылась новая многопрофильная школа № 39

Там будут учиться дети с 5-го по 11-й класс. Занятия будут идти по пяти профилям: технологическому, инженерному, научному, социально-экономическому и гуманитарному. Помимо современных классов, в здании есть лабораторные комплексы для практических занятий, большой спортзал и отдельный — для легкой атлетики, а также двухэтажный актовый зал.