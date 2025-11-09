В Набережных Челнах открылась новая многопрофильная школа № 39

Многопрофильная школа № 39 открылась 7 ноября в городе Набережные Челны Республики Татарстан, сообщили в исполнительном комитете города. Учебное заведение построили по национальному проекту «Молодежь и дети».
«Проектная мощность школы — 1224 ученика, но уже сегодня порог нашей школы переступили 1602 ученика, они составляют 57 классов основной и средней школы. Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, оснащено современным оборудованием, есть все условия для обучения», — рассказала директор школы Валентина Тутова.
Там будут учиться дети с 5-го по 11-й класс. Занятия будут идти по пяти профилям: технологическому, инженерному, научному, социально-экономическому и гуманитарному. Помимо современных классов, в здании есть лабораторные комплексы для практических занятий, большой спортзал и отдельный — для легкой атлетики, а также двухэтажный актовый зал.
Одной из особенностей школы станет музей. Его первая экспозиция посвящена истории города. Он оборудован телеэкранами и модульной стеной, а большой экран для показа фильмов и проведения занятий выполнен в виде лобового стекла «КамАЗа».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.