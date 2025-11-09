IX Съезд терапевтов Подмосковья собрал около 900 человек

IX Съезд терапевтов Московской области состоялся 6 и 7 ноября в региональном Доме правительства и Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ). Мероприятие организовали при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Съезд в Подмосковье собрал около 900 человек, и еще более 2 тысяч медиков приняли участие в форуме по видеосвязи. Это терапевты, врачи узких специальностей, а также ординаторы и студенты медицинских вузов. В работе мероприятия участвовали специалисты из разных регионов РФ, а также доктора из 11 стран, в том числе Азербайджана, Армении, Египта, Малайзии и Узбекистана.
Ключевыми темами события в этом году стали цифровые технологии, искусственный интеллект в здравоохранении и работе врача первичной практики, а также международное сотрудничество. На втором дне съезда участники разобрали новые подходы к диагностике и лечению болезни почек, туберкулеза и инфекционных заболеваний, поговорили о современных способах реабилитации после инсульта, обсудили новые возможности тромболитической терапии. Одна из важных тем, которой также уделили внимание, — психологическое здоровье врачей и их эмоциональная компетенция.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.