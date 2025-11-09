IX Съезд терапевтов Подмосковья собрал около 900 человек

Съезд в Подмосковье собрал около 900 человек, и еще более 2 тысяч медиков приняли участие в форуме по видеосвязи. Это терапевты, врачи узких специальностей, а также ординаторы и студенты медицинских вузов. В работе мероприятия участвовали специалисты из разных регионов РФ, а также доктора из 11 стран, в том числе Азербайджана, Армении, Египта, Малайзии и Узбекистана.