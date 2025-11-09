В Воронежской области провели мониторинг состояния рек

Министерство природных ресурсов и экологии Воронежской области обнародовало предварительные результаты мониторинга рек Чигла, Сухая Чигла, Усмань, Богучарка и Икорец, сообщили в ведомстве. Улучшение состояния рек региона является целью федпроекта «Вода России», входящего в национальный проект «Экологическое благополучие».
В первую очередь экологов интересовала возможность зарыбления этих рек, а также их общее состояние и перспективы хозяйственного использования. Экспедиционная группа изучила водоемы и провела отбор проб на 12 участках для более детальной оценки и составления прогноза и рекомендаций.
Итогом мониторинга стало выявление в отдельных частях рек слишком обильной водной растительности, там требуется расчистка. Эксперты также обозначили количество рыбы, которое можно получить в реках Чигла, Сухая Чигла, Усмань, Богучарка, Икорец в границах Воронежской области. Они порекомендовали зарыбить реки молодью белого амура, белого толстолобика и сазана в общем количестве более 400 тыс. штук.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.