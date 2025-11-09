Прославленный паралимпийский чемпион, молдавский дзюдоист Олег Крецул пожаловался на осмотр на чемпионате мира: «Проверка подтвердила, что я соответствую требованиям для участия в выбранной категории тотально незрячих»

Прославленный паралимпийский чемпион, молдавский дзюдоист Олег Крецул пожаловался на проверку зрения на чемпионате мира по парасамбо в Бишкеке.
"На соревнованиях по парасамбо проводится зрительная классификация участников.
Это мой первый опыт участия в этой дисциплине, и мне также пришлось пройти соответствующую процедуру. К сожалению, проверка подтвердила, что я соответствую требованиям для участия в выбранной категории тотально незрячих", — иронизирует параспортсмен.
Прискорбно, что даже спортсменам с особыми потребностями приходится проходить такую унизительную процедуру.
Олег Крецул -чемпион Паралимпийских игр 2008 года, серебряный призёр Паралимпийских игр 2004 года, участник Олимпийских игр 1996 года.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Молдаване скупают квартиры в Одессе: Почему деньги уходят за границу, а цены на недвижимость в Кишиневе продолжают расти.
Пока рынок недвижимости в Молдове стремительно теряет связь с реальностью, многие молдаване нашли альтернативу — инвестиции в жильё у соседей, в Одессе (далее…).
Важная новость для жителей Молдовы: Какими будут новые банкноты евро.
Совсем недавно Европейский Центральный Банк принял решение о пуске в оборот банкнот евро нового образца (далее…).
Жесткое, но честное мнение аналитика: Молдове в правительстве нужны спасатели-прагматики, а не сказочники PAS.
Корабль под управлением Майи Санду тонет, вода хлыщет в трюмы, а команда рассказывает сказки пассажирам вместо того, чтобы устранить течь и не допустить катастрофы, пишет аналитик Сергей Ткач (далее…).