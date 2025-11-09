Ричмонд
Число самозанятых в Башкирии выросло на 31% за год

В республике зарегистрировано более 329 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход.

Источник: Комсомольская правда

По данным Федеральной налоговой службы, в Башкирии на конец октября 2025 года зарегистрировано 329,1 тысячи самозанятых. За год их число увеличилось на 31,4%. Из общего количества 309,1 тысячи составляют физические лица, а 19,9 тысячи — индивидуальные предприниматели.

В Приволжском федеральном округе Башкирия занимает третье место по количеству самозанятых после Татарстана (433,1 тысячи) и Самарской области (343,3 тысячи). Всего в ПФО зарегистрировано 2,5 миллиона плательщиков этого налога.

По России общее число самозанятых достигло 14,9 миллиона человек, что на 27,4% больше, чем годом ранее. Лидерами являются Москва (2,2 миллиона), Московская область (1 миллион) и Санкт-Петербург (973,5 тысячи).

