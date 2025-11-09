Семеро детей, 13 внуков и 23 правнука: жительницу Башкирии поздравили с вековым юбилеем

В Бакалинском районе Башкирии жительница села Умирово Мария Платонова отметила столетний юбилей. Глава районной администрации Олег Ефимов лично поздравил юбиляршу, отметив ее многолетний труд и материнский подвиг.
Мария Филипповна 32 года проработала учителем математики, воспитала семерых детей, у нее 13 внуков и 23 правнука. Была награждена медалями «Материнская слава» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
По словам Олега Ефимова, Мария Платонова помнит всех своих учеников и коллег, а в семейном архиве хранит многочисленные фотографии и письма от благодарных выпускников. Сегодня юбилярша проживает вместе с младшим сыном и его женой, которые создали для нее комфортные условия.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.