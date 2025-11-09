Ричмонд
Путин по телефону поздравил Пахмутову с 96-летием

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил с 96-летием композитора Александру Пахмутову. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что звонок был совершен во время концерта.

Источник: РИА "Новости"

«Фактически их разговор состоялся в прямом эфире», — уточнил он.

Пахмутова во время звонка находилась на сцене и сняла трубку прямо в ходе концерта, посвященного ее 96-летию.

«Я хочу поздравить вас с днем рождения», — обратился президент к Пахмутовой по телефону. «Спасибо», — ответила композитор. «Это же позвонил Путин», — обратилась Пахмутова к собравшимся в зале зрителям. Когда зал начал аплодировать, музыкант отметила в разговоре с главой государства: «Вот, это приветствие для вас».

Выслушав пожелания Путина, Пахмутова ответила: «Мы вас любим, мы уверены, что все вы сделаете так, как нужно. И хочу пожелать вам здоровья, радости, счастья. Спасибо за ваши добрые слова».

О Пахмутовой

Пахмутова — российский композитор, народная артистка СССР (1984), Герой Социалистического Труда (1990). Автор песен «Нежность», «Команда молодости нашей», «Обнимая небо» и других. Лауреат Государственных премий СССР (1975, 1982) и РФ (2015). В творческом союзе с Николаем Добронравовым создала множество музыкальных произведений, получивших широкую популярность. Является автором музыки 400 песен. Они входили в репертуары Муслима Магомаева, Валентины Толкуновой, Иосифа Кобзона, Людмилы Зыкиной, Эдуарда Хиля, Эдиты Пьехи, Александра Градского, Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Софии Ротару и других известных исполнителей.

