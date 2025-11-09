Московские автобусы начали ездить в Одинцово и Красногорск

Тариф на маршрутах фиксированный. Проезд по карте «Тройка» в автобусе № 1101 стоит 100 рублей, или на рубль дороже по банковской карте, а в автобусе № 1290 — 90 рублей. Пассажиры могут оплатить проезд и другими способами, в том числе с помощью карт москвича и жителя Московской области. Прикладывать карту для оплаты нужно на входе.