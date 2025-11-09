Московские автобусы начали ездить в Одинцово и Красногорск

Первые пригородные маршруты столичного транспорта с 8 ноября связали Москву и городами Одинцово и Красногорском. Развитие транспортной системы осуществляется в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
Уточним, к привычным номерам автобусов добавили цифру 1, чтобы избежать дублирования с номерами городских маршрутов. Таким образом, маршруты с четырехзначными номерами едут в область. По Рублево-Успенскому шоссе от станции метро «Крылатское» начали курсировать автобусы № 1101 до Барвихи и № 1290 до Московской городской онкологической больницы № 62.
«В ближайшие недели планируем запустить еще два маршрута в Одинцовский городской округ», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
На пригородные маршруты вышло семь современных российских автобусов большой вместительности с наклейкой «Москва — область». В них установлена система климат-контроля, предусмотрены места для людей с инвалидностью и низкий пол. Кроме того, имеются большие экраны с информацией, используется понятная навигация и голосовые объявления.
Тариф на маршрутах фиксированный. Проезд по карте «Тройка» в автобусе № 1101 стоит 100 рублей, или на рубль дороже по банковской карте, а в автобусе № 1290 — 90 рублей. Пассажиры могут оплатить проезд и другими способами, в том числе с помощью карт москвича и жителя Московской области. Прикладывать карту для оплаты нужно на входе.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.