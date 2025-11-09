Ученики челябинского «ИТ-лицея Привилегия» будут изучать автодело

Промышленная группа «КОНАР» запустила в челябинском «ИТ-лицее Привилегия» проект по обучению старшеклассников техническому обслуживанию автомобилей и безопасному вождению. Подготовка специалистов для отрасли является одной из задач нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Проект получил название «Дети ИКС», аббревиатура расшифровывается так: инженеры, конструкторы, создатели. Учебная программа рассчитана на два года. На первом этапе ученики 10-х классов изучат устройство и управление машиной и получат свидетельство «Слесарь по ремонту автомобилей» установленного образца. Следующий шаг — изучение правил дорожного движения, практическая подготовка на автодроме и сдача экзаменов на водительские права категории В. Главная цель обучения — инженерная профориентация. Вектор развития старшеклассников рассчитан, как минимум, на семь-десять лет.
Кроме того, для лицеистов подготовили специальный класс, оборудованный VR-комплексом, который моделирует работу реального автосервиса. Специальные стенды помогут в изучении строения автомобиля: тормозной системы, электрооборудования, рулевого управления. На тренажерах школьники будут отрабатывать практические навыки. Среди реальных механизмов, которые можно рассмотреть и даже потрогать руками, — стартер, генератор, тормозной цилиндр и многое другое.
Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.