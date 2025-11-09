Ученики челябинского «ИТ-лицея Привилегия» будут изучать автодело

Проект получил название «Дети ИКС», аббревиатура расшифровывается так: инженеры, конструкторы, создатели. Учебная программа рассчитана на два года. На первом этапе ученики 10-х классов изучат устройство и управление машиной и получат свидетельство «Слесарь по ремонту автомобилей» установленного образца. Следующий шаг — изучение правил дорожного движения, практическая подготовка на автодроме и сдача экзаменов на водительские права категории В. Главная цель обучения — инженерная профориентация. Вектор развития старшеклассников рассчитан, как минимум, на семь-десять лет.