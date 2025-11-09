В подмосковном музее «Новый Иерусалим» откроется выставка лаковой миниатюры

Экспозиция разделена на три тематических зала, выстроенных в хронологическом порядке. Первый зал погружает в эстетику народной жизни XVIII-XIX веков, показывая «праздничный мир», дававший людям силы и волю. Второй посвящен «смутному времени» — от эпохи народных бунтов до социализма. Третий зал «Единение» представляет современное развитие ремесла, демонстрируя его актуальность. Выставка будет работать до 24 мая 2026 года. К ее открытию подготовлена специальная параллельная программа: тематические лекции, мастер-классы, экскурсии и квесты для посетителей всех возрастов.