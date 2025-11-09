В подмосковном музее «Новый Иерусалим» откроется выставка лаковой миниатюры

Выставочный проект «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй» начнет работу 28 ноября в музее «Новый Иерусалим», расположенном в городе Истре Московской области. Выставка организована в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
На экспозиции площадью 1500 кв. м будет представлено около 300 уникальных произведений искусства, их авторами являются более 50 советских и российских художников. Центральная тема — преемственность культурных традиций и их непреходящее значение для будущего. Шкатулки, ларцы, панно и другие предметы, созданные руками мастеров.
Экспозиция разделена на три тематических зала, выстроенных в хронологическом порядке. Первый зал погружает в эстетику народной жизни XVIII-XIX веков, показывая «праздничный мир», дававший людям силы и волю. Второй посвящен «смутному времени» — от эпохи народных бунтов до социализма. Третий зал «Единение» представляет современное развитие ремесла, демонстрируя его актуальность. Выставка будет работать до 24 мая 2026 года. К ее открытию подготовлена специальная параллельная программа: тематические лекции, мастер-классы, экскурсии и квесты для посетителей всех возрастов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.