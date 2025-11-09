Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин позвонил Пахмутовой во время ее концерта и поздравил с днем рождения

Президент России Владимир Путин лично позвонил Александре Пахмутовой, чтобы поздравить композитора с днем рождения во время ее концерта. Об этом сообщил журналист Андрей Зарубин.

Телефонный звонок президента застал Александру Пахмутову во время выступления на собственном юбилейном концерте.

Президент России Владимир Путин лично позвонил Александре Пахмутовой, чтобы поздравить композитора с днем рождения во время ее концерта. Об этом сообщил журналист Андрей Зарубин.

«Ой, это ж Путин позвонил!» — процитировал реакцию окружения Пахмутовой Андрей Зарубин в своем telegram-канале. Телефонный звонок президента стал сюрпризом для композитора и гостей мероприятия.

Поздравление прозвучало в прямом эфире концерта, посвященного дню рождения известного композитора. Владимир Путин лично обратился к Александре Пахмутовой, выразив признательность за ее творческий вклад в российскую культуру. Момент телефонного разговора вызвал эмоциональную реакцию у присутствующих в зале. Пахмутова приняла поздравления во время перерыва в концертной программе.

Александра Пахмутова является одним из самых известных российских композиторов, автором многочисленных популярных песен и симфонических произведений. Ее творчество известно не только в России, но и за рубежом.

Телефонный звонок Владимира Путина Александре Пахмутовой стал значимым событием, подчеркивающим внимание руководства страны к деятелям культуры. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Дональд Трамп не поздравлял Владимира Путина с днем рождения, что создает контраст в подходе к межгосударственным и внутриполитическим коммуникациям и подчеркивает значение, которое российская сторона придает национальным культурным символам.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше