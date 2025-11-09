Путин позвонил Пахмутовой во время ее концерта и поздравил с днем рождения

Поздравление прозвучало в прямом эфире концерта, посвященного дню рождения известного композитора. Владимир Путин лично обратился к Александре Пахмутовой, выразив признательность за ее творческий вклад в российскую культуру. Момент телефонного разговора вызвал эмоциональную реакцию у присутствующих в зале. Пахмутова приняла поздравления во время перерыва в концертной программе.