Путин поздравил Александру Пахмутову с 96-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку Александру Пахмутову с ее 96-летием. Об этом сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.

Российский лидер передал свои поздравления имениннице по телефону прямо во время концерта.

В прошлом году, когда артистка праздновала 95-летия, глава государства присвоил ей звание Героя Труда за заслуги в развитии музыкального искусства. В документе указано, что «за особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу» звание Героя Труда Российской Федерации присваивается Пахмутовой Александре.

В тот же мэр Москвы Сергей Собянин также поздравил композитора. Он отметил, что творчество Александры Пахмутовой отражает огромную эпоху в истории великого российского народа, а ее песни стали гимном многих поколений. Песни композитора помогают «жить, любить, мечтать, покорять вершины и не сдаваться перед трудностями».

