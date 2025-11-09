Ричмонд
Путин поздравил композитора Пахмутову с днем рождения прямо во время концерта

Александра Пахмутова отвечала на звонок президента РФ в кругу зрителей.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин позвонил известному композитору Александре Пахмутовой и поздравил ее с днем рождения прямо в ходе концерта. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

У себя на канале корреспондент поделился милым видеороликом, на котором Пахмутова в легкой растерянности стоит на сцене и отвечает по телефону. Она сразу же рассказала всем присутствующим в зале, что ведет беседу с главой РФ.

«Ой, это ж Путин звонит!» — заявила она.

Композитор внимательно прослушала поздравления и сразу же начала в ответ засыпать Путина пожеланиями. Пахмутова также не забыла передать президенту, что россияне его уважают и любят. После этих слов все зрители в унисон зааплодировали.

«Спасибо большое за ваши теплые слова!» — отметила в конце разговора женщина.

Напомним, что 9 ноября прославленному российскому композитору Александре Пахмутовой исполнилось 96 лет. За долгие годы творческой деятельности она создала сотни песен, которые стали любимыми и известными каждому в стране.