В Октябрьском районе Ростовской области назначили нового заместителя главы

Новым заместителем главы администрации Октябрьского района Ростовской области назначена Юлия Карпова. Она является не только опытным управленцем, но и жителем района, чья профессиональная деятельность долгие годы была неразрывно связана с его развитием. Об этом говорится на сайте местной администрации.