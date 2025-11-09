В Октябрьском районе Ростовской области назначили нового заместителя главы

Новым заместителем главы администрации Октябрьского района Ростовской области назначена Юлия Карпова. Она является не только опытным управленцем, но и жителем района, чья профессиональная деятельность долгие годы была неразрывно связана с его развитием. Об этом говорится на сайте местной администрации.
Более пятнадцати лет Юлия Львовна возглавляла МФЦ Октябрьского района. Под ее руководством коллектив стал флагманом в сфере предоставления качественных услуг, а также активным участником общественной жизни, инициатором и организатором многих социальных проектов.
— Богатый практический опыт, глубокое понимание местной специфики и искренняя вовлеченность в решение вопросов района стали прочной основой для ее перехода на новую должность, — сказано в сообщении.
