В Октябрьском районе Ростовской области назначили нового заместителя главы

В администрации Октябрьского района назначен новый заместитель главы.

Источник: Комсомольская правда

Новым заместителем главы администрации Октябрьского района Ростовской области назначена Юлия Карпова. Она является не только опытным управленцем, но и жителем района, чья профессиональная деятельность долгие годы была неразрывно связана с его развитием. Об этом говорится на сайте местной администрации.

Более пятнадцати лет Юлия Львовна возглавляла МФЦ Октябрьского района. Под ее руководством коллектив стал флагманом в сфере предоставления качественных услуг, а также активным участником общественной жизни, инициатором и организатором многих социальных проектов.

— Богатый практический опыт, глубокое понимание местной специфики и искренняя вовлеченность в решение вопросов района стали прочной основой для ее перехода на новую должность, — сказано в сообщении.

