Путин поздравил Александру Пахмутову с 96-летием прямо во время концерта

«Фактически их разговор состоялся в прямом эфире», — сказал представитель Кремля журналистам.
Александра Пахмутова — выдающийся советский и российский композитор, чьё творческое наследие насчитывает свыше 400 песен. Известная пианистка и общественный деятель, она удостоена множества высоких наград, включая звания Героя Социалистического Труда и Народной артистки СССР, а также Государственные премии СССР и РФ. Среди её бессмертных хитов — «Беловежская пуща», «И вновь продолжается бой», «Птица счастья», «Старый клён» и «Трус не играет в хоккей».
А ранее актёр Сергей Матвеев рассказал о курьёзе на награждении у Путина. Артиста на днях удостоили ордена Дружбы за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом.
