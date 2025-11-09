Ричмонд
Путин поздравил Александру Пахмутову с 96-летием прямо во время концерта

Президент России Владимир Путин позвонил композитору Александре Пахмутовой, чтобы поздравить её с 96-летием. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что звонок произошёл как раз во время концерта.

Источник: Life.ru

«Фактически их разговор состоялся в прямом эфире», — сказал представитель Кремля журналистам.

Александра Пахмутова — выдающийся советский и российский композитор, чьё творческое наследие насчитывает свыше 400 песен. Известная пианистка и общественный деятель, она удостоена множества высоких наград, включая звания Героя Социалистического Труда и Народной артистки СССР, а также Государственные премии СССР и РФ. Среди её бессмертных хитов — «Беловежская пуща», «И вновь продолжается бой», «Птица счастья», «Старый клён» и «Трус не играет в хоккей».

А ранее актёр Сергей Матвеев рассказал о курьёзе на награждении у Путина. Артиста на днях удостоили ордена Дружбы за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

