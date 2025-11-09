Путин поздравил Александру Пахмутову с 96-летием прямо во время концерта

Александра Пахмутова — выдающийся советский и российский композитор, чьё творческое наследие насчитывает свыше 400 песен. Известная пианистка и общественный деятель, она удостоена множества высоких наград, включая звания Героя Социалистического Труда и Народной артистки СССР, а также Государственные премии СССР и РФ. Среди её бессмертных хитов — «Беловежская пуща», «И вновь продолжается бой», «Птица счастья», «Старый клён» и «Трус не играет в хоккей».