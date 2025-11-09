Primicias: Бунт заключенных произошел в тюрьме Эквадора, четыре человека погибли

Бунт заключенных произошел в одной из тюрем Эквадора в городе Мачала, в результате инцидента погибли четыре человека. Об этом сообщает новостной портал Primicias со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
«Ранним утром в тюрьме в провинции Эль-Оро вспыхнул новый бунт», — говорится в материале.
Инцидент произошел в воскресенье, 9 ноября. В результате произошедшего 43 человека, включая одного сотрудника правоохранительных органов, получили ранения. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь.
