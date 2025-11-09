Ричмонд
Primicias: Бунт заключенных произошел в тюрьме Эквадора, четыре человека погибли

Четыре человека погибли и более 40 пострадали в результате бунта заключенных в тюрьме эквадорского города Мачала.

Источник: Комсомольская правда

Бунт заключенных произошел в одной из тюрем Эквадора в городе Мачала, в результате инцидента погибли четыре человека. Об этом сообщает новостной портал Primicias со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

«Ранним утром в тюрьме в провинции Эль-Оро вспыхнул новый бунт», — говорится в материале.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 ноября. В результате произошедшего 43 человека, включая одного сотрудника правоохранительных органов, получили ранения. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее KP.RU сообщал, что по меньшей мере 129 человек погибли в результате масштабного побега из тюрьмы Макала в Конго, еще 59 получили ранения. В ходе инцидента также произошли пожары, которые привели к разрушению нескольких административных зданий.