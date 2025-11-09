Киев расширил зону обязательной эвакуации в Днепропетровской области

Власти Украины расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми в Днепропетровской области и на подконтрольных Вооружённым силам Украины территориях Запорожской области. Об этом сообщил замминистра развития общин и территорий Алексей Рябикин.
«Согласована обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями из отдельных населённых пунктов Днепропетровской и подконтрольной ВСУ части Запорожской областей», — сказано в сообщении в Telegram-канале украинского ведомства.
Согласно данным министерства, с 1 июня текущего года с прифронтовых районов Украины в более безопасные регионы было эвакуировано почти 124 тыс. человек, включая свыше 14,5 тысячи детей. В частности, из Днепропетровской области вывезли более 24,6 тыс. человек, из которых более 4 тыс. — несовершеннолетние.
Накануне российские войска освободили населенный пункт Волчье Днепропетровской области.
Ранее сообщалось, что власти Украины хотят эвакуировать около 237 тыс. человек из прифронтовых районов.