Киев расширил зону обязательной эвакуации в Днепропетровской области

Также эвакуация проходит в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

Источник: Аргументы и факты

Власти Украины расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми в Днепропетровской области и на подконтрольных Вооружённым силам Украины территориях Запорожской области. Об этом сообщил замминистра развития общин и территорий Алексей Рябикин.

«Согласована обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями из отдельных населённых пунктов Днепропетровской и подконтрольной ВСУ части Запорожской областей», — сказано в сообщении в Telegram-канале украинского ведомства.

Согласно данным министерства, с 1 июня текущего года с прифронтовых районов Украины в более безопасные регионы было эвакуировано почти 124 тыс. человек, включая свыше 14,5 тысячи детей. В частности, из Днепропетровской области вывезли более 24,6 тыс. человек, из которых более 4 тыс. — несовершеннолетние.

Накануне российские войска освободили населенный пункт Волчье Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что власти Украины хотят эвакуировать около 237 тыс. человек из прифронтовых районов.