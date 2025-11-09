Киев расширил зону обязательной эвакуации в Днепропетровской области

Согласно данным министерства, с 1 июня текущего года с прифронтовых районов Украины в более безопасные регионы было эвакуировано почти 124 тыс. человек, включая свыше 14,5 тысячи детей. В частности, из Днепропетровской области вывезли более 24,6 тыс. человек, из которых более 4 тыс. — несовершеннолетние.