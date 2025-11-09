Mash: Спрос на снотворные в России увеличился на 60 процентов за год

Из-за этих проблем людям становится трудно заснуть, и они идут в аптеку за снотворным. Однако специалисты предупреждают, что такие препараты лишь временно устраняют симптомы, но не решают проблему. Кроме того, снотворные могут вызывать зависимость, ухудшать память и внимание, а также провоцировать опасные нарушения дыхания во сне. Утром после их приема может возникнуть состояние похмелья, а отмена лекарства приводит к повторной тревоге, что запускает замкнутый круг.