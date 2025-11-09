Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mash: Спрос на снотворные в России увеличился на 60 процентов за год

В России наблюдается эпидемия бессонницы, в результате которой жители активно скупают снотворные препараты. По данным Telegram-канала Mash, спрос на такие рецептурные лекарства увеличился на 60 процентов за год.

В России наблюдается эпидемия бессонницы, в результате которой жители активно скупают снотворные препараты. По данным Telegram-канала Mash, спрос на такие рецептурные лекарства увеличился на 60 процентов за год.

По словам экспертов, бессонница часто возникает из-за постоянного использования гаджетов и пролистывания социальных сетей. Если телефон всегда под рукой, мозг не получает необходимого отдыха, и нервная система начинает истощаться. Многие россияне не могут обойтись без смартфона, что приводит к возникновению сильной тревоги.

Из-за этих проблем людям становится трудно заснуть, и они идут в аптеку за снотворным. Однако специалисты предупреждают, что такие препараты лишь временно устраняют симптомы, но не решают проблему. Кроме того, снотворные могут вызывать зависимость, ухудшать память и внимание, а также провоцировать опасные нарушения дыхания во сне. Утром после их приема может возникнуть состояние похмелья, а отмена лекарства приводит к повторной тревоге, что запускает замкнутый круг.

По мнению врачей, бессонница является первым сигналом перегрузки нервной системы. Если проблему не решить, недосып может привести к паническим атакам, апатии и эмоциональному истощению.

Специалисты рекомендуют за час до сна убрать телефон и вместо социальных сетей почитать книгу, расслабиться на прогулке, подышать свежим воздухом или принять горячую ванну. Также они советуют избегать еды перед сном и не употреблять кофеин, энергетики и алкоголь, говорится в публикации.

Кроме того, жертвовать сном многих вынуждает ритм современной жизни. Порой человеку банально не хватает времени, чтобы хорошенько выспаться, даже на выходных. Врач Екатерина Дмитренко объяснила значение полноценного ночного отдыха и поделилась способами повышения его качества.