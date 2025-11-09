Mash: Спрос на снотворные в России увеличился на 60 процентов за год

В России наблюдается эпидемия бессонницы, в результате которой жители активно скупают снотворные препараты. По данным Telegram-канала Mash, спрос на такие рецептурные лекарства увеличился на 60 процентов за год.
По словам экспертов, бессонница часто возникает из-за постоянного использования гаджетов и пролистывания социальных сетей. Если телефон всегда под рукой, мозг не получает необходимого отдыха, и нервная система начинает истощаться. Многие россияне не могут обойтись без смартфона, что приводит к возникновению сильной тревоги.
Из-за этих проблем людям становится трудно заснуть, и они идут в аптеку за снотворным. Однако специалисты предупреждают, что такие препараты лишь временно устраняют симптомы, но не решают проблему. Кроме того, снотворные могут вызывать зависимость, ухудшать память и внимание, а также провоцировать опасные нарушения дыхания во сне. Утром после их приема может возникнуть состояние похмелья, а отмена лекарства приводит к повторной тревоге, что запускает замкнутый круг.
По мнению врачей, бессонница является первым сигналом перегрузки нервной системы. Если проблему не решить, недосып может привести к паническим атакам, апатии и эмоциональному истощению.
Специалисты рекомендуют за час до сна убрать телефон и вместо социальных сетей почитать книгу, расслабиться на прогулке, подышать свежим воздухом или принять горячую ванну. Также они советуют избегать еды перед сном и не употреблять кофеин, энергетики и алкоголь, говорится в публикации.
Кроме того, жертвовать сном многих вынуждает ритм современной жизни. Порой человеку банально не хватает времени, чтобы хорошенько выспаться, даже на выходных. Врач Екатерина Дмитренко объяснила значение полноценного ночного отдыха и поделилась способами повышения его качества.