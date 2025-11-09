Ричмонд
Выходной день в Минске в объективе фотографа БЕЛТА

Туманными, но теплыми выдались эти выходные в Минске. Гости и жители столицы прогуливались в парках и наслаждались яркими красками осени.

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туманными, но теплыми выдались эти выходные в Минске. Гости и жители столицы прогуливались в парках и наслаждались яркими красками осени. -0-

Фото Максима Гучека.