Как ковидом болеют в Беларуси сейчас, рассказали врачи

Сейчас ковид протекает легко — пациентов в реанимации нет. Они находятся в обычных инфекционных отделениях. «Тех ковидных пневмоний, которые были в 2020—2021 годах, сейчас нет. Заболевание проявляется как вирусная инфекция верхних дыхательных путей — боль в горле, осипший голос, насморк, сухой кашель. Пневмонии случаются редко и обычно только у людей с сопутствующими заболеваниями. Как правило, пневмония возникает, когда сверху накладывается бактериальная инфекция, то есть формируется смешанная инфекция», — рассказала врач.