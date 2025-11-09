«Мое сердце с вами» — башкан Гагаузии Евгения Гуцул впервые не смогла быть на празднике вина: Как в Комрате прошел фестиваль Gagauz şarap yortusu

"Виноделие для гагауза — не просто ремесло, а наше наследие и гордость. Мы с благодарностью чествует виноделов Гагаузской автономии. Гагаузия славится и терпением, и талантом, и любовью к нашей родной земле. Сегодня гагаузской народ проходит через трудные испытания, трудные времена. На Гагаузскую автономию оказывается огромное давление, звучат слова о ее ликвидации. Предпринимают попытки лишить нашего голоса и права решать нашу судьбу. Верю, что никакие угрозы, давление и прессинг не сломят наш гагаузский род.