«Мое сердце с вами» — башкан Гагаузии Евгения Гуцул впервые не смогла быть на празднике вина: Как в Комрате прошел фестиваль Gagauz şarap yortusu

9 ноября 2025 в Комрате царила особая атмосфера — прошел самый массовый фестиваль осени [фото]

Сегодня, 9 ноября 2025, в Комрате царила особая атмосфера — звучали народные песни, аромат свежего вина наполнял воздух, а улыбки людей говорили больше любых слов.

Фото: @gagauziaexecutive.

Этот день снова напомнил, насколько богата и самобытна культура Гагаузии, как крепки традиции и любовь к родной земле.

Впервые на празднике Gagauz şarap yortusu не было башкана Гагаузии Евгении Гуцул, которую президент Санду бросила в тюрьму как политического оппонента.

Илья Узун. Фото: @gagauziaexecutive.

«Мое сердце с вами» — первый заместитель председателя Исполкома Гагаузии Илья Узун зачитал обращение башкана Евгении Гуцул, переданное через адвокатов.

"Виноделие для гагауза — не просто ремесло, а наше наследие и гордость. Мы с благодарностью чествует виноделов Гагаузской автономии. Гагаузия славится и терпением, и талантом, и любовью к нашей родной земле. Сегодня гагаузской народ проходит через трудные испытания, трудные времена. На Гагаузскую автономию оказывается огромное давление, звучат слова о ее ликвидации. Предпринимают попытки лишить нашего голоса и права решать нашу судьбу. Верю, что никакие угрозы, давление и прессинг не сломят наш гагаузский род.

Именно сейчас мы должны быть вместе, показать всему миру и нашей стране, что наши традиции живы, наш язык звучит, а Гагаузия — едина", — говорится в послании Евгении Гуцул.

Фестиваль вина в Комрате собрал тысячи людей. Он начался с торжественного открытия — парада виноделов, приветствий организаторов и почётных гостей.

Фото: @gagauziaexecutive.

В ходе Дня вина состоялось награждение лучших виноградарей и винодельческих предприятий.

Для гостей праздника была обустроена гастрономическая зона с блюдами национальной кухни, колоритные этнические подворья — знакомство с традициями, ремёслами и культурой народа, проводились тематические мастер-классы, а изделия ручной работы можно было купить на выставке-ярмарке народных умельцев.

Фото: @gagauziaexecutive.

И какой же фестиваль вина без дегустации уникальных сортов вина — редкие напитки, которых нет больше нигде!

Под занавес праздника — концертная программа.

Биография Евгении Гуцул
Возглавив Гагаузию от пророссийской партии «Шор», Евгения Гуцул стала одной из самых обсуждаемых персон в политике Молдавии. Заявив о намерении укрепить связи с Россией, она вызвала сопротивление администрации президента и правящей партии. Рассказываем главное из ее биографии.
