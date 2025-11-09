Московский «Спартак» забил 24 мяча в рамках первого круга Российской премьер-лиги. Ни один из голов «красно-белых» не был забит российскими игроками в составе «Спартака».
Команда оказалась единственной, в которой россияне не забивали ни разу в сезоне РПЛ.
Матч 15-го тура, в рамках которого «Спартак» сыграл с грозненским «Ахматом», завершился победой «Спартака». Московская команда забила дважды, оба мяча отправил в ворота аргентинец Пабло Солари.
Читайте материал «Путин скоро встретится с иностранным коллегой».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.