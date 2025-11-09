Отправила соперницу из Латвии в нокдаун: Азалия Аминева победила на первенстве Европы по боксу

9 ноября в Ереване боксерша Азалия Аминева из Башкирии стала победительницей первенства Европы среди юниорок 19−22 лет. В финальном бою она встретилась с Екатериной Сорокиной из Латвии и одержала уверенную победу.
С первых раундов Аминева захватила инициативу и лидировала по очкам. В третьем раунде ее преимущество стало подавляющим — после нокдауна тренер соперницы принял решение снять подопечную с боя.
Азалии Аминевой 22 года. Она из города Октябрьского. Ранее спортсменка уже брала «золото» на первенстве Европы и дважды становилась чемпионкой России. Является мастером спорта международного класса.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.