Архитектура 80-х в новом стиле: Советские дома на западе Москвы получили современный облик

В 2025 году в Москве капитально отремонтируют 2428 многоквартирных дома. Эта работа — часть масштабной городской программы, которая действует с 2015 года и продлится до 2044 года. Всего в неё входит около 30 тысяч жилых зданий общей площадью более 300 млн кв. метров. Это 10% от всех многоэтажек России, участвующих в региональных программах капремонта.