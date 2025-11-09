От ковидного госпиталя — к победе над раком: Как лечат в центре ядерной медицины в «Коммунарке»

В центре применяют индивидуальный подход к каждому случаю. К примеру, при облучении опухолей малого таза проводят МР-топометрию. Это повышает точность воздействия и уменьшает нагрузку на здоровые ткани. Для лечения новообразований лёгкого, средостения или молочной железы используют аппаратный контроль дыхания — это защищает сердце и лёгкие. А внутриполостную брахитерапию выполняют под седацией, что обеспечивает максимальную точность и полный комфорт во время процедуры.