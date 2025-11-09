На Украине на сутки продлили отключения электричества

Ограничения в подаче электроэнергии для населения Украины будут сохраняться до конца 9 ноября, а также в течение всего дня 10 ноября. Об этом сказано в распоряжении компании «Укрэнерго».
«В связи со сложной ситуацией в энергосистеме ограничительные меры по подаче электроэнергии будут действовать до конца сегодняшних суток. Завтра в большинстве областей будут введены почасовые отключения на протяжении всего дня», — говорится в сообщении.
Кроме того, предусмотрены ограничения для промышленных объектов.
8 ноября стало известно, что Киев погрузился во тьму из-за перебоев с подачей электричества.
Украинский политолог Олег Соскин накануне заявил, что российский удар возмездия по Украине — это только начало. По его мнению, вскоре вся украинская энергетическая инфраструктура будет уничтожена.