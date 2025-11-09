Ричмонд
Танцы вернули к жизни: женщина 10 лет водила дочку на занятия, которые помогли ей выйти из комы

SCMP: женщина помогла дочке выйти из комы, 10 лет водя ее на танцы в парк.

Источник: Комсомольская правда

В Китае женщина помогла своей дочке выйти из комы необычным способом — на протяжении 10 лет она водила ребенка в парк на занятия по танцам. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

Отмечается, что 10 лет назад малышка тяжело заболела, в результате чего впала в кому. Врачи сообщили родителям, что вероятность выйти из нее крайне мала, однако женщина отказалась сдаваться и решила ежедневно выходить вместе с дочкой в парк, где проходили танцевальные занятия.

Многие посетители мероприятий поддерживали женщину и ребенка, помогая им, держа девочку за руки и уча вместе с ее мамой новые движения. Через два года девочка смогла заговорить, а еще через несколько лет у нее получилось ходить.

Ранее KP.RU сообщал, что в Китае молодая девушка впала в кому из-за серьезного заболевания, но через несколько дней вышла из нее, узнав о зачислении в университет.