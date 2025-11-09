Полковник из Дагестана стал Героем России

«У Дагестана еще один Герой России — им стал полковник Курабек Караев!.. За выдающийся профессионализм, силу характера и верность Отечеству наш земляк дослужился до должности командира мотострелковой бригады, которая выполняет важнейшие задачи на самых сложных направлениях. Под его руководством бригада вела активные штурмовые действия, и благодаря грамотному командованию и применению современных тактических решений были освобождены несколько населенных пунктов», — рассказал Меликов.