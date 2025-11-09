Полковник из Дагестана стал Героем России

МАХАЧКАЛА, 9 ноя — РИА Новости. Полковник Курабек Кураев из Дагестана, мотострелковая бригада которого приняла участие в освобождении нескольких населенных пунктов, удостоен звания Героя России, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
«У Дагестана еще один Герой России — им стал полковник Курабек Караев!.. За выдающийся профессионализм, силу характера и верность Отечеству наш земляк дослужился до должности командира мотострелковой бригады, которая выполняет важнейшие задачи на самых сложных направлениях. Под его руководством бригада вела активные штурмовые действия, и благодаря грамотному командованию и применению современных тактических решений были освобождены несколько населенных пунктов», — рассказал Меликов.
Караев — уроженец Дербентского района Дагестана, в строю с 2011 года. Со слов главы Дагестана, в зону СВО он прибыл в первые же дни в звании майора, досрочно получил звание подполковника и полковника.
Ранее Караев был отмечен двумя орденами Мужества, медалью «За храбрость» и именным оружием. Он стал 17-м выходцем из Дагестана, удостоенным звания Героя России за подвиги в зоне СВО.
«Уже позвонил нашему земляку, поздравил с высоким званием и пожелал ему, как и всем нашим защитникам, крепкого здоровья и скорой Победы! Особые слова благодарности родителям Курабека — Абдулле Курабековичу и Лейле Гаджимурадовне — за воспитание достойного и мужественного сына, посвятившего свою жизнь защите Родины», — написал Меликов.