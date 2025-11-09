На Дону стартовала волонтерская программа «#МЫВМЕСТЕ — месяц добрых дел»

Региональная волонтерская программа «#МЫВМЕСТЕ — месяц добрых дел» стартовала 4 ноября в Ростовской области, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона. Работа добровольческих объединений отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети».
Первое мероприятие программы провели на площадке фестиваля народов России «Народное единство». 14 автомобилей «Нива», загруженных гуманитарной помощью, передали для 7 боевых подразделений, выполняющих задачи в зоне СВО.
А у здания Областного дома народного творчества гости фестиваля могли посетить площадку добрых дел. Для всех желающих были организованы мастер-классы по плетению маскировочных сетей и шапок для участников СВО, изготовлению окопных свечей и сухого душа.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.