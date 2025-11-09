Пожилые люди Воронежской области побывали на экскурсии в сыроварне

Постояльцы пансионата «Каширский» Воронежской области посетили сыродельный завод «ЭкоНива» в селе Щучьем по региональной программе «Активное долголетие» нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве социальной защиты региона.
Экскурсовод рассказал гостям об истории ремесла, о том, как из фермерского молока производят сырные шедевры. Посетители узнали секреты выбора сыропригодного молока и инновационных подходов компании «ЭкоНива» к производству сыров нового поколения. Далее участники экскурсии посетили обзорную галерею, откуда открывается завораживающий вид на производственный процесс: от камер хранения до высокотехнологичного робота, ухаживающего за сыром.
После прогулки по заводу экскурсанты отправились на дегустацию полутвердых сыров. Гости также попробовали фондю и получили советы по созданию сырной тарелки. В конце мероприятия для участников провели мастер-класс, где каждый смог попробовать себя в роли сыровара.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.