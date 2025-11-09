В Волгограде пройдет гала-концерт лауреатов детского музыкального фестиваля

Фестиваль, как и в прошлом году, посвящен творчеству волгоградского композитора Александры Пахмутовой. Из 380 видеозаявок, поступивших на конкурс от воспитанников детских музыкальных школ и школ искусств 50 регионов России, жюри выбрало 21. Победителями отборочного тура, лауреатами фестиваля объявлены 19 солистов и 2 ансамбля. Семь лучших вокалистов, инструменталистов и ансамбль флейтистов представят Волгоградскую область, трое — Липецкую, по два участника приедут из Омска и ЛНР, по одному — из Волгодонска Ростовской области, Казани, Рязани, Санкт-Петербурга, Саранска и Ярославля.