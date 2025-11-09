В Волгограде пройдет гала-концерт лауреатов детского музыкального фестиваля

Награждение и гала-концерт лауреатов II Всероссийского детского музыкального фестиваля «Птица счастья» состоится 15 ноября на сцене Волгоградской филармонии. Посетить концерт можно будет по Пушкинской карте нацпроекта «Семья», сообщили в региональном центре информационного и материально-технического обеспечения.
Фестиваль, как и в прошлом году, посвящен творчеству волгоградского композитора Александры Пахмутовой. Из 380 видеозаявок, поступивших на конкурс от воспитанников детских музыкальных школ и школ искусств 50 регионов России, жюри выбрало 21. Победителями отборочного тура, лауреатами фестиваля объявлены 19 солистов и 2 ансамбля. Семь лучших вокалистов, инструменталистов и ансамбль флейтистов представят Волгоградскую область, трое — Липецкую, по два участника приедут из Омска и ЛНР, по одному — из Волгодонска Ростовской области, Казани, Рязани, Санкт-Петербурга, Саранска и Ярославля.
В день гала-концерта в фойе центрального концертного зала Волгоградской филармонии начнет свою работу выставка, посвященная творчеству Александры Пахмутовой. Специальными гостями станут народная артистка РФ Анна Литвиненко и российский аккордеонист, двукратный чемпион мира по аккордеону, композитор Александр Поелуев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.