Спортсменка из Пермского края выиграла Чемпионат мира по самбо

«Наша землячка Валерия Тепышева из Соликамска выиграла на Чемпионате мира по самбо. Турнир прошел сегодня в Бишкеке. И в финале показала высокий уровень мастерства в битве против соперницы из Венесуэлы. Благодарим краевую Федерацию самбо за поддержку наших спортсменов. Гордимся Валерией и желаем больших побед!» — отметил Махонин в своем telegram-канале.