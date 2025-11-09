В Кургане впервые провели сложную операцию по удалению камней комбинированным методом

«В Курганской области впервые проведена сложная операция по удалению камней в почке методом ERSIS — комбинированной методикой доступа при множественных и труднодоступных камнях. При этой методике инструменты вводятся одновременно через мочеиспускательный канал и небольшой разрез в пояснице, что позволяет максимально точно выявить и удалить все камни. Операцию выполнили врачи-урологи Руслан Хайруллин и Юрий Банных, которые раздробили и удалили множественные плотно прилегающие и частично вросшие камни в верхней и нижней частях почки», — сообщила пресс-служба частного медцентра.