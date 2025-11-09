Ричмонд
Для предприятий Искитима установили лимиты на вредные выбросы в атмосферу

Они разработают планы по снижению негативного воздействия на воздух.

Квоты на выбросы загрязняющих веществ установили для 22 из 24 крупнейших промышленных предприятий Искитима в Новосибирской области, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Город является участником федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие».

Перед предприятиями поставлена задача достичь целевых показателей по сокращению выбросов к 2030 году. Для этого в течение восьми месяцев они должны разработать и представить планы по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух.

Кроме того, в сфере коммунального хозяйства города запланирована модернизация систем отопления. Более тысячи частных домовладений, использующих дрова и уголь, будут переведены на экологичное газовое топливо. Также планируется закупка автобусов, работающих на газомоторном топливе, что позволит кардинально снизить уровень выбросов вредных веществ.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.