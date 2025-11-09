Тюменский университет приглашает на олимпиаду по математике и криптографии

Участвовать могут ребята с 8-го по 11-й класс. Олимпиада проводится в два тура. Отборочный можно пройти в любой день до 23 ноября по ссылке. По итогам этапа участник получает идентификационный номер и анкету, которую нужно распечатать и принести на очный, заключительный тур.