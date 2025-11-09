Тюменский университет приглашает на олимпиаду по математике и криптографии

Тюменский государственный университет совместно с Академией криптографии РФ, Академией ФСБ России и учебно-методическими объединениями вузов приглашают школьников к участию в межрегиональной олимпиаде по математике и криптографии. Мероприятие проводится в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в вузе.
Участвовать могут ребята с 8-го по 11-й класс. Олимпиада проводится в два тура. Отборочный можно пройти в любой день до 23 ноября по ссылке. По итогам этапа участник получает идентификационный номер и анкету, которую нужно распечатать и принести на очный, заключительный тур.
Он состоится 30 ноября в 10:00. Участникам рекомендуется прийти заранее, чтобы пройти регистрацию с 9:30 до 10:00. При себе необходимо иметь справку из школы и паспорт. Очный тур олимпиады пройдет по адресу: Тюмень, улица Перекопская, 15а, аудитория 403 (корпус № 5 ТюмГУ). На выполнение работы отводится 4 часа.
Участие в олимпиаде бесплатное. Предварительно итоги станут известны в феврале 2026 года. Призеры награждаются дипломами и подарками, а подготовившим их учителям вручат благодарственные письма. Награждение запланировано на апрель следующего года.
