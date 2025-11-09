На Канарах огромная волна накрыла пирс с людьми, женщина погибла и трое ранены

Ранее KP.RU сообщал, что у берегов Пхукета было найдено тело туриста из России Дмитрия Закутского, пропавшего во время купания в море. Мужчину унесло большой волной, когда он находился в воде у побережья. До этого на том же пляже утонул гражданин Мьянмы.