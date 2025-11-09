Ричмонд
На Канарах огромная волна накрыла пирс с людьми, женщина погибла и трое ранены

Десять человек оказались в воде из-за мощной волны, обрушившейся на пирс канарского побережья.

Источник: Комсомольская правда

На Канарах огромная волна обрушилась на пирс, где находились люди. Как сообщают местные СМИ, в результате произошедшего в воде оказались десять человек, которые находись на месте инцидента во время непогоды.

Одна из женщин, которая попала под волну, погибла, еще у троих человек наблюдаются серьезные травмы. Отмечается, что в течение пяти часов на острове Тенерифе из-за мощных волн погибли трое человек. Еще 15 людей, которые также пострадали из-за погодных условий, получили ранения.

Ранее KP.RU сообщал, что у берегов Пхукета было найдено тело туриста из России Дмитрия Закутского, пропавшего во время купания в море. Мужчину унесло большой волной, когда он находился в воде у побережья. До этого на том же пляже утонул гражданин Мьянмы.