«Самая богатая страна»: Трамп пообещал каждому американцу по две тысячи долларов

Президент Соединенных Штатов обрушился с критикой на тех, кто не считает эффективной его политику с применением пошлин. В ответ на недовольства он пообещал выплатить каждому американцу по две тысячи долларов, чтобы доказать, что вводимые тарифы приносят пользу. Соответствующий пост в воскресенье, 9 ноября, появился на его странице в социальной сети Truth Social.

— Люди, которые против пошлин, — дураки! Мы сейчас самая богатая, самая уважаемая страна в мире, почти без инфляции и с рекордным фондовым рынком… Дивиденд в размере не менее двух тысяч долларов на человека (не включая людей с высоким доходом!) будет выплачен каждому, — говорится в публикации.

Также Трамп заявил, что сейчас США получают «триллионы долларов» и в скором времени начнут выплачивать свой государственный долг, который составляет 37 триллионов долларов.

Наиболее ярко политика пошлин от Трампа проявляет себя в отношениях с Китаем. Еще 10 октября президент США сообщил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, похоже, «больше не имеет смысла». По его словам, Китай «держит в заложниках» весь мир, создавая монополию на рынке магнитов и других металлов, считает он. Глава США также добавил, что один из вариантов, который на данный момент просчитывают в Белом доме, — это серьезное увеличение пошлин. Причем Трамп уже успел принять ответные меры и увеличил тарифы для китайских представителей с 1 ноября до 130 процентов.

Тем не менее встреча американского и китайского лидеров все же состоялась. 30 октября в Пусане прошли переговоры Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Встреча, в ходе которой политики обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, продлилась 1 час и 40 минут.

